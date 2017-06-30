Площадь пожаров в Сибири сократилась более чем на треть

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Сибири за минувшие сутки сократилась более чем на треть - до 53 тыс. га, сообщила в пятницу федеральная Авиалесохрана.

"Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась за сутки на 24,6 тыс. га и составила 53 тыс. га. <…> (Больше всего пожаров зарегистрировано в Иркутской области), но площадь там сократилась на 4,5 тыс. га. В других регионах также произошло снижение (площади пожаров)", - отметили в ведомстве.

В Иркутской области локализованы 16 пожаров на почти 11 тыс. га. Еще один очаг площадью четыре тысячи га локализован в Байкало-Ленском заповеднике на территории Качугского района. В зоне постоянного космического наблюдения находятся 11 пожаров общей площадью 3,38 тыс. га в лесах, в области также горят 117,5 тыс. га в редколесье и в лесотундре. По данным властей, эти пожары не тушатся из- за их крайней удаленности, угрозы для населенных пунктов или объектов экономики они не представляют.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), зарегистрировано 38 лесных пожаров на общей площади около 7 тыс. га. С огнем борются более 1,1 тыс. человек.

"За прошедшие сутки лесной охраной ликвидировано 12 очагов на площади в 4,2 тыс. га. Полностью потушен крупный очаг в Северо-Байкальском районе, ликвидированы все возгорания в Тункинском национальном парке", - отметили в РАЛХ. Там добавили, что в Баунтовском и Курумканском районах продолжается наблюдение за девятью очагами, которые возникли, предположительно, из-за гроз, общая площадь возгорания - около 14,7 тыс. га.

Первое уголовное дело

В Туве возбуждено первое в 2017 году уголовное дело по факту лесного пожара. Выяснилось, что причиной пожара у села Шамбалыг стало неосторожное обращение с огнем. Ущерб лесному фонду превысил 70 тысяч рублей.

По статье "Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем" УК РФ виновнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Ситуация на Дальнем Востоке

За сутки огонь в лесах Дальнего Востока прошел 14,3 тыс. га, основная часть лесных пожаров пришлась на Якутию, сообщил в четверг департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 14,3 тыс. га, основная ее часть пришлась на Якутию - 13,5 тыс. га. К утру пятницы ликвидировано семь возгораний, продолжают действовать 64 пожара: 61 - в Якутии, два - в Хабаровском крае, один - на Чукотке", - уточняется в сообщении департамента.

В тушении огня был задействован 481 человек, 48 единиц наземной техники и три воздушных судна.