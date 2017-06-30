Власти Хакасии намерены вернуть из Эрмитажа найденные в республике древние артефакты

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АБАКАН, 30 июня. /ТАСС/. Хакасия намерена вернуть из Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) артефакты Таштыкской культуры, найденные на территории республики. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь главы республики Николай Денисов.
"Виктор Михайлович Зимин (глава республики) озвучил это на культурно-туристическом форуме ("Сибер Ил"), который сейчас проходит в Хакасии. Речь идет о погребальных масках Таштыкской культуры, найденных на территории республики и переданных в Эрмитаж", - сказал он, добавив, что "в Эрмитаже они не занимают центральной экспозиции и могут быть переданы в наш современный музейный комплекс".
Погребальные маски Таштыкской культуры были найдены при раскопках курганов Оглахты в 1969 году. Все содержимое могильника в 1969 году было передано в Государственный Эрмитаж. Таштыкская культура относится к периоду II век до н. э. - V век н. э. Данная археологическая культура распространена на территории Южной Сибири.
Международный культурно-туристический форум "Сибер Ил" проходит в Хакасии в седьмой раз. Форум начал свою работу 29 июня и завершиться 3 июля. Деловая программа форума включает в себя пленарное заседание по теме: "Культурно- цивилизационный пояс Великого шелкового пути: новая эпоха", презентацию всероссийского проекта "Великий шелковый путь. Сибирская дорога" и заседание специальной сессии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также подписание ряда соглашений о культурном и социально-экономическом сотрудничестве.