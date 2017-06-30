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Более двух тысяч жителей Хакасии остались без света из-за урагана

Сибирь
30 июня, 10:39 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 30, июня. /ТАСС

Кроме того, сильными порывами ветра сорвана крыша с детской юношеско-спортивной школы

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АБАКАН, 30 июня. /ТАСС/. Ураган, обрушившийся в пятницу на поселок Шира в Хакасии, стал причиной отключения от электроснабжения 2,5 тысяч человек, сообщает правительство республики.

"Сегодня утром райцентр Ширинского района снова пострадал от ураганного ветра. Грозовой фронт с градом, ливневыми дождями полосой прошел через центральную часть Ширы и направился в сторону озера Беле. По данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Хакасия, сильными порывами ветра сорвана крыша с детской юношеско-спортивной школы, нарушено электроснабжение.

Под отключение попало до 830 частных жилых домов (2500 человек), четыре социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительство в числе социальных объектов отключенных от электроснабжения две школы и два детских сада. Глава республики Виктор Зимин потребовал восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки, на помощь местным энергетикам отправлены аварийно-ремонтные бригады из соседнего Боградского района.

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