Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тираж первого учебника истории Новосибирской области составит 27 тыс. экземпляров

Сибирь
30 июня, 11:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 30, июня. /ТАСС

Учебник попадет во все школы региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Первый учебник истории Новосибирской области, написанный большим коллективом ученых Академгородка и Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), будет отпечатан тиражом 27 тысяч экземпляров и попадет во все школы региона. Об этом в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил в пятницу министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов.

"Мы ориентируемся, что к 25 августа мы уже получим порядка 27 тысяч экземпляров учебника", - сказал он, добавив, что готовится также и электронная версия учебника.

Первый тираж, по словам министра, печатается из расчета 25 учебников (стандартный класс) на каждую из почти 1 тысячи школ Новосибирской области, а также с учетом версий для библиотек и подарочных изданий. Нелюбов уточнил, что позже появится еще и электронная версия пособия, которая будет размещена на двух региональных порталах.

Ранее ТАСС сообщал, что преподавание курса истории Новосибирской области по новому учебнику во всех школах региона начнется уже с 1 сентября 2017 года. Пособие рассчитано на учеников с 6 по 8 классы, но будет интересно и взрослым. Оно богато иллюстрировано архивными изображениями и фотографиями археологических находок.

От прихода мамонтов до программы реиндустриализации

По словам одного из авторов учебника замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина, пособие охватывает период от палеолита до наших дней. "Начало - это появление здесь человека. Первое археологическое свидетельство появления человека на территории нашей области - это порядка 15 тысяч лет. Когда произошел сброс вод, образовался прорыв в Ледовитый океан: из огромного Западно-Сибирского моря вода сходит, мамонт движется на север и за ним идет человек, а конец - почти до сегодняшнего дня", - сказал он.

Самыми сложными для описания периодами не только в региональной, но и в истории России, по мнению Молодина, оказались революция и гражданская война, а также постсоветский период. Ученые постарались сделать пособие максимально толерантным ко всем точкам зрения на эти события.

Нелюбов добавил, что учебник содержит достижения последних лет, включая программу реиндустриализации Новосибирской области, принятую в начале 2016 года.

Согласно данным портала госзакупок, разработка учебника обошлась областному бюджету почти в 1,5 млн рублей. В техзадании указано, что учебное пособие призвано, прежде всего, воспитывать патриотизм, чувство ответственности и долга перед Родиной, уважение к "прошлому и настоящему многонационального народа России", давать знания истории, языка, культуры, гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Парламент Германии легализовал однополые браки
2
Гроза с дождем и градом, а также сильный ветер ожидаются в Подмосковье 30 июня
3
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
4
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
5
Лавров: встреча Путина и Трампа должна внести ясность в отношения РФ и США
6
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама