Тираж первого учебника истории Новосибирской области составит 27 тыс. экземпляров

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Первый учебник истории Новосибирской области, написанный большим коллективом ученых Академгородка и Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), будет отпечатан тиражом 27 тысяч экземпляров и попадет во все школы региона. Об этом в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил в пятницу министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов.

"Мы ориентируемся, что к 25 августа мы уже получим порядка 27 тысяч экземпляров учебника", - сказал он, добавив, что готовится также и электронная версия учебника.

Первый тираж, по словам министра, печатается из расчета 25 учебников (стандартный класс) на каждую из почти 1 тысячи школ Новосибирской области, а также с учетом версий для библиотек и подарочных изданий. Нелюбов уточнил, что позже появится еще и электронная версия пособия, которая будет размещена на двух региональных порталах.

Ранее ТАСС сообщал, что преподавание курса истории Новосибирской области по новому учебнику во всех школах региона начнется уже с 1 сентября 2017 года. Пособие рассчитано на учеников с 6 по 8 классы, но будет интересно и взрослым. Оно богато иллюстрировано архивными изображениями и фотографиями археологических находок.

От прихода мамонтов до программы реиндустриализации

По словам одного из авторов учебника замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Вячеслава Молодина, пособие охватывает период от палеолита до наших дней. "Начало - это появление здесь человека. Первое археологическое свидетельство появления человека на территории нашей области - это порядка 15 тысяч лет. Когда произошел сброс вод, образовался прорыв в Ледовитый океан: из огромного Западно-Сибирского моря вода сходит, мамонт движется на север и за ним идет человек, а конец - почти до сегодняшнего дня", - сказал он.

Самыми сложными для описания периодами не только в региональной, но и в истории России, по мнению Молодина, оказались революция и гражданская война, а также постсоветский период. Ученые постарались сделать пособие максимально толерантным ко всем точкам зрения на эти события.

Нелюбов добавил, что учебник содержит достижения последних лет, включая программу реиндустриализации Новосибирской области, принятую в начале 2016 года.

Согласно данным портала госзакупок, разработка учебника обошлась областному бюджету почти в 1,5 млн рублей. В техзадании указано, что учебное пособие призвано, прежде всего, воспитывать патриотизм, чувство ответственности и долга перед Родиной, уважение к "прошлому и настоящему многонационального народа России", давать знания истории, языка, культуры, гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.