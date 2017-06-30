Новосибирский риелтор получила условный срок за мошенничество с муниципальными квартирами

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НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 59-летней Вере Глотовой - риелтору, которая вместе с чиновниками мэрии участвовала в хищении муниципальных квартир. Она приговорена к условному сроку и штрафу в 700 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
"Она признана виновной в совершении 18 преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество". Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя приговорил Глотову к пяти годам лишения свободы (условно), с испытательным сроком три года со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Суд установил, что со 2 октября 2007 года по 14 апреля 2014 года Глотова в составе организованной группы под руководством экс-руководителя жилищного управления мэрии Новосибирска Светланы Стыниной продала по заниженной стоимости 18 муниципальных квартир. Бюджету муниципалитета был причинен ущерб в 7 млн рублей.
Как уточнила пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области, квартиры продавались подставным лицам, которых подыскивала Глотова, а затем злоумышленники через агентства недвижимости перепродавали их добросовестным покупателям. Лишь часть денег перечислялась на счета муниципалитета. Размер хищения варьируется от 490 тыс. рублей до 1,49 млн рублей.
В ходе следствия Глотова признала вину, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению соучастников. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.
Экс-чиновнице мэрии Светлане Стыниной инкриминируют 40 случаев мошенничества с муниципальными квартирами с ущербом более 32 млн рублей. Вместе с чиновницей по делу проходят директора юридических фирм, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Дело расследуется с апреля 2016 года, изначально речь шла о хищении более 9 млн рублей путем отчуждения 16 муниципальных квартир, принадлежащих на правах собственности городу, позже количество эпизодов и сумма ущерба увеличивались.
В декабре 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор заместителю Стыниной Андрею Гудченко и трем сотрудникам агентства недвижимости. За мошенничество при продаже 25 муниципальных квартир с ущербом более 18 млн рублей Гудченко получил восемь лет колонии и 1 млн рублей штрафа, его сообщники - от условных сроков до семи лет лишения свободы со штрафами 70-700 тыс. рублей. Это решение было обжаловано и защитой и обвинением и направлено в суд, апелляционная коллегия Новосибирского облсуда направила его на пересмотр.
Весной 2015 года СК сообщил, что в Новосибирске выявлены 1,5 тыс. случаев мошенничества при продаже муниципального жилья. Это сообщение вызвало широкий общественный резонанс. Однако позже выяснилось, что это общее количество проданных мэрией квартир и не все случаи связаны с хищением. Следователи, проверив 1,5 тыс. продаж, выявили несколько десятков преступлений.