В Алтайском крае планируют вдвое увеличить количество госохотинспекторов в 2018 году

БАРНАУЛ, 30 июня. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Власти Алтайского края планируют более чем вдвое увеличить количество охотинспекторов в регионе. Сейчас их 28, однако в крае 59 муниципальных районов, в каждом из которых должен быть инспектор, сказал в пятницу ТАСС и. о. министра природных ресурсов и экологии края Владимир Попрядухин.

"Согласно поручению президента РФ, в каждом муниципальном районе у нас должно быть минимум по одному охотинспектору. Эта задача поставлена сегодня перед Министерством природных ресурсов - на совещании в Иркутске под руководством Минприроды РФ было заявлено о том, что проработаны вопросы по увеличению объемов субвенций с 2018 года как раз на увеличение штатного состава охотинспекторов. Один инспектор на один муниципальный район - эта задача будет решаться, хочется верить, что так будет со следующего года", - сказал Попрядухин.

По его словам, пока неизвестно, сколько дополнительно субвенций регион будет получать для госохотинспекторов, это станет ясно в октябре 2017 года, когда будет формироваться бюджет на следующий год. Сейчас Алтайский край получает на госохотинспекторов 20 млн рублей из федерального бюджета, еще более 14 млн рублей предоставляет бюджет региона.

На одного инспектора в крае приходится более 500 тысяч гектаров охотничьих угодий. Помимо госинспекторов есть и егери в охотничьих хозяйствах, в ведении которых находится более 11 млн гектаров земель. Егери также осуществляют функции по сохранению объектов животного мира - такие полномочия у 138 человек, которые прошли аттестацию, получили удостоверение производственных охотинспекторов. Они выполняют основную черновую работу, когда видят случаи браконьерства, после чего обращаются к государственным специалистам.

В пятницу 14 действующих алтайских охотинспекторов получили от властей региона 14 новых автомобилей "УАЗ", на покупку которых бюджет региона выделил около 9 млн рублей. Губернатор края Александр Карлин на церемонии вручения подчеркнул, что эти автомобили помогут специалистам более оперативно реагировать на случаи нарушения законодательства в лесах.