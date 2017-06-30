На Алтае подросток лишился обеих рук, пытаясь спасти котенка

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БАРНАУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о подростке, который пытался снять котенка с дерева в Барнауле Алтайского края, задел провода и получил удар током, в результате чего медикам пришлось ампутировать ему обе руки. Сообщили в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"В СМИ региона появилось сообщение о том, что в Барнауле 16-летний мальчик получил серьезное поражение электрическим током, спасая котенка, находившегося на дереве. По сообщению СМИ проводится доследственная проверка", - уточнили в ведомстве.