Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Алтае подросток лишился обеих рук, пытаясь спасти котенка

Сибирь
30 июня, 14:21 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 30, июня. /ТАСС

16-летний мальчик получил поражение электрическим током, спасая находившегося на дереве котенка и задев провода

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию СМИ о подростке, который пытался снять котенка с дерева в Барнауле Алтайского края, задел провода и получил удар током, в результате чего медикам пришлось ампутировать ему обе руки. Сообщили в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В СМИ региона появилось сообщение о том, что в Барнауле 16-летний мальчик получил серьезное поражение электрическим током, спасая котенка, находившегося на дереве. По сообщению СМИ проводится доследственная проверка", - уточнили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мой любимый Карден"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
2
Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
3
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
Аграмунт считает, что кампанию против него организовала Украина
6
МИД: в ПАСЕ развернута кампания по преследованию против сторонников диалога с Россией
7
Взлет с "Прибоя": какими будут российские вертолетоносцы
Темы дня
Загрузка...
Реклама