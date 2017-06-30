Общественники планируют возродить на Байкале традицию по поддержанию состояния родников

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Волонтеры межрегиональной общественной организации "Большая Байкальская тропа" (ББТ) возродят на популярном у туристов и единственном обитаемом острове Ольхон на Байкале старинную традицию по поддержанию состояния родников и их сохранению. Об этом сообщила журналистам координатор проектов организации Элеонора Еремченко.

"К нам обратились местные шаманы (с Ольхонского района - прим. ТАСС), которые обеспокоены состоянием родников на острове Ольхон. Дело в том, что испокон веков каждый источник был закреплен за конкретным бурятским родом, который был обязан следить за ним. Сейчас эта традиция утрачена, и многие родники оказались просто под угрозой исчезновения", - рассказала она.

По словам Еремченко, местные жители попросили волонтеров взять шефство над 20 такими источниками. Пока ББТ готова принять ответственность за два родника - в пади Идиба и в окрестностях ольхонского поселка Хужир. К их обустройству общественники планируют приступить предстоящей осенью.

"Большая Байкальская тропа" за 15 лет своего существования провела 224 летних проекта по обустройству туристических троп в Иркутской области и Бурятии. За это время в работах приняли участие 5,2 тысячи волонтеров из 25 стран мира и 40 городов России.

Крупнейший на Байкале остров Ольхон является не только туристической "меккой", но также и географическим и сакральным центром озера. Он входит в границы особо охраняемых территорий "Заповедного Прибайкалья". В последние годы Ольхон страдает от последствий человеческого воздействия на экологию из-за возросшего турпотока на фоне отсутствия необходимой инфраструктуры.