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Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в Хакасии

Сибирь
30 июня, 16:56 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 30, июня. /ТАСС

Республиканский музейно-культурный комплекс будет работать в Абакане

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© Официальный портал Республики Хакасия

АБАКАН, 30 июня. /ТАСС/. Крупнейший за Уралом музейно-культурный комплекс открылся в пятницу в столице Хакасии - Абакане. Об этом сообщает республиканское Министерство культуры.

"Сегодня в Хакасии состоялось официальное открытие республиканского музейно-культурного центра. Крупнейший комплекс за Уралом, выставочная площадь которого составляет более 30 тыс. кв.м., открыл свои двери для жителей Хакасии, гостей и участников VII Международного культурно-туристского форума "Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития", - сообщает ведомство.

Как сообщает Минкультуры региона, в открытии комплекса приняли участие глава республики Виктор Зимин и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. "Путёвку в жизнь этому знаковому культурному проекту несколько лет назад дал Владимир Владимирович Путин, поддержав нашу инициативу. Музей был нужен, ведь у нас богатые музейные фонды, и многие редкие, ценные экспонаты в прежнем здании было просто негде выставлять", - цитирует пресс-служба Зимина.

"Сегодня мы открываем музей истории Хакасии. Форум, который проходит здесь, стал не просто традиционным международным событием, он стал изюминкой", - отметил Меняйло.

Международный культурно-туристический форум "Сибер Ил" проходит в Хакасии в седьмой раз. Форум начал свою работу 29 июня и завершится 3 июля.

Деловая программа форума включает в себя пленарное заседание по теме: "Культурно-цивилизационный пояс Великого шелкового пути: новая эпоха", презентацию всероссийского проекта "Великий шелковый путь. Сибирская дорога" и заседание специальной сессии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также подписание ряда соглашений о культурном и социально-экономическом сотрудничестве.

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