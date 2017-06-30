Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в Хакасии

Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
Мутко: поле арены "Спартак" будет готово к матчу Португалия - Мексика, несмотря на штормСпорт 30 июня, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АБАКАН, 30 июня. /ТАСС/. Крупнейший за Уралом музейно-культурный комплекс открылся в пятницу в столице Хакасии - Абакане. Об этом сообщает республиканское Министерство культуры.
"Сегодня в Хакасии состоялось официальное открытие республиканского музейно-культурного центра. Крупнейший комплекс за Уралом, выставочная площадь которого составляет более 30 тыс. кв.м., открыл свои двери для жителей Хакасии, гостей и участников VII Международного культурно-туристского форума "Историко-культурное наследие как ресурс социокультурного развития", - сообщает ведомство.
Как сообщает Минкультуры региона, в открытии комплекса приняли участие глава республики Виктор Зимин и полпред президента в СФО Сергей Меняйло. "Путёвку в жизнь этому знаковому культурному проекту несколько лет назад дал Владимир Владимирович Путин, поддержав нашу инициативу. Музей был нужен, ведь у нас богатые музейные фонды, и многие редкие, ценные экспонаты в прежнем здании было просто негде выставлять", - цитирует пресс-служба Зимина.
"Сегодня мы открываем музей истории Хакасии. Форум, который проходит здесь, стал не просто традиционным международным событием, он стал изюминкой", - отметил Меняйло.
Международный культурно-туристический форум "Сибер Ил" проходит в Хакасии в седьмой раз. Форум начал свою работу 29 июня и завершится 3 июля.
Деловая программа форума включает в себя пленарное заседание по теме: "Культурно-цивилизационный пояс Великого шелкового пути: новая эпоха", презентацию всероссийского проекта "Великий шелковый путь. Сибирская дорога" и заседание специальной сессии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также подписание ряда соглашений о культурном и социально-экономическом сотрудничестве.