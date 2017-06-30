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Глава СК поручил проверить дело женщины, осужденной на Алтае за самооборону

Сибирь
30 июня, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Оксана Ткаченко была приговорена к шести годам заключения, после чего в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании для нее

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность решений по делу о покушении на убийство в отношении жительницы Барнаула, защищавшей себя и своего сына от бывшего супруга.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в Алтайском крае местная жительница Оксана Ткаченко была приговорена к 6 годам заключения за покушение на убийство. После оглашения приговора в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании для нее, а также о возможно допущенных нарушениях в ходе предварительного следствия.

"В связи с многочисленными обращениями граждан и общественным резонансом Александр Бастрыкин поручил Главному управлению процессуального контроля СК РФ запросить из следственного управления СК России по Алтайскому краю материалы, касающиеся расследования уголовного дела в отношении 33-летней Оксаны Ткаченко, а также проверить законность принятых процессуальных решений по указанному уголовному делу", - сообщила Петренко.

По данным СМИ, супруг Ткаченко - бывший сотрудник ДПС - систематически избивал женщину. После очередного конфликта в 2014 году она подала на развод, однако угрозы со стороны бывшего мужа продолжись, и женщина купила травматический пистолет для самообороны. Когда Ткаченко заехала за детскими вещами в дом бывшего супруга, он ударил ее сына, после чего женщина выстрелила в обидчика. В СМИ отмечается, что против супруга осужденной было возбуждено уголовное дело, но, спустя год, его закрыли, обвиняемой стала Оксана Ткаченко, а потерпевший отсудил у нее 400 тысяч рублей компенсации.

"По поручению председателя СК России центральный аппарат ведомства проанализирует все обстоятельства указанного уголовного дела, а также проверит полноту, объективность и законность процессуальных решений при установлении квалификации содеянного", - добавила Петренко.

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