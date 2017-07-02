Штормовое предупреждение объявлено в Курганской области на 3 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Курганские синоптики объявили штормовое предупреждение на 3 июля, в связи с чем подразделения МЧС функционируют в режиме повышенной готовности, сообщили в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"Гидрометеоцентр информирует о непогоде на территории Курганской области 3 июля. Ожидаются сильные, ливневые дожди, грозы, град, ветер до 25 м/с. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. Подразделения МЧС функционируют в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Во избежание получения травм ГУ МЧС по Курганской области рекомендовало переждать сильные порывы ветра в помещении. "Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Ожидаемые неблагоприятные метеоусловия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, возможно повреждение кровли зданий. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки", - предупредили в пресс-службе ведомства.

Ранее информацию о штормовом предупреждении на 3 июля распространили экстренные службы Свердловской и Челябинской областей.