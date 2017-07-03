Новосибирск станет постоянной площадкой для проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКС

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил сделать Новосибирск постоянной площадкой для проведения Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС, который начал свою работу в понедельник. Инициативу губернатора поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Новосибирск благодаря своему географическому положению традиционного является местом проведения форумов международного уровня, например, "Технопрома", который прошел в этом году в пятый раз, форума "Транспорт Сибири". Мы надеемся, что в 2023 году мы получим право принять международный молодежный чемпионат мира по хоккея. Предлагаю выбрать Новосибирск постоянным местом для проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКС", - сказал Городецкий.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, развитие потенциала женщин Новосибирской области - стратегически верное решение. "Я уверена, что это правильный выбор. Это поможет в развитии науки, культуры, промышленности региона. Я бы поддержала предложение сделать Новосибирск площадкой для проведения этого конгресса раз в два года, чтобы было время для отработки принятых решений", - сказала Матвиенко.

Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС, который проходит в Новосибирске 3-4 июля, посвящен роли женщин в политике, экономике, науке, образовании и культуре. В работе конгресса принимают участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.