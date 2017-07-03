Беженка из Сирии окончила школу в Чите с золотой медалью

ЧИТА, 3 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Беженка из Сирии Иман Хассун с золотой медалью окончила школу №44 в Чите и с высоким баллом сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

"Стоит отметить, что Иман в этом году стала единственной выпускницей школы №44, которая получила золотую медаль", - добавили в пресс-службе краевого Минобразования.

По словам девушки, ее мама родом из Читы, со своим мужем, отцом Иман, она познакомилась во время учебы в Иркутске. После свадьбы супруги переехали в Сирию. Семья жила в Идлибе, но летом 2015 года из-за боевых действий решила вернуться в Читу.

"В Сирии у меня осталось очень много друзей, я общаюсь с ними ежедневно. В таких сложных обстоятельствах они продолжают учиться и надеются, что все когда-то закончится", - цитирует слова Хассун пресс-служба министерства.

После переезда в Россию девушке тяжело давалось написание слов на русском языке, но после двух лет учебы ей удалось сдать ЕГЭ по русскому языку на 91 балл. Теперь она свободно говорит по-русски, ей нравится изучение языков, культур и традиций разных стран, и именно с этим выпускница хочет связать свое будущее.

"В школьной ведомости Иман были очень высокие баллы, и я не сомневалась, что в нашей школе она будет учиться так же хорошо и старательно, - сказала классный руководитель девушки Татьяна Овчинникова. - Благодаря своему усердию, усидчивости, желанию учиться она полностью подтвердила наши ожидания".