Беженка из Сирии окончила школу в Чите с золотой медалью

Тренер Пакьяо считает, что боксеру нужно завершить профессиональную карьеруСпорт 3 июля, 8:58
Мария Шарапова опустилась на 110-е место в чемпионской гонке WTAСпорт 3 июля, 8:34
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕПолитика 3 июля, 8:32
Новосибирск станет постоянной площадкой для проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКССибирь 3 июля, 7:56
Матвиенко считает, что в России недостаточно женщин на постах "уровня принятия решений"Политика 3 июля, 7:30
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в КонгрессеМеждународная панорама 3 июля, 7:04
Матвиенко считает взаимодействие в ШОС и БРИКС "образцом межгосударственных отношений"Политика 3 июля, 6:55
Матвиенко: РФ ведет подготовительную работу по ратификации соглашения по климатуОбщество 3 июля, 6:43
Кабмин утвердил план реализации Стратегии научно-технологического развития страныНаука 3 июля, 6:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 3 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Беженка из Сирии Иман Хассун с золотой медалью окончила школу №44 в Чите и с высоким баллом сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, сообщила пресс-служба губернатора Забайкальского края.
"Стоит отметить, что Иман в этом году стала единственной выпускницей школы №44, которая получила золотую медаль", - добавили в пресс-службе краевого Минобразования.
По словам девушки, ее мама родом из Читы, со своим мужем, отцом Иман, она познакомилась во время учебы в Иркутске. После свадьбы супруги переехали в Сирию. Семья жила в Идлибе, но летом 2015 года из-за боевых действий решила вернуться в Читу.
"В Сирии у меня осталось очень много друзей, я общаюсь с ними ежедневно. В таких сложных обстоятельствах они продолжают учиться и надеются, что все когда-то закончится", - цитирует слова Хассун пресс-служба министерства.
После переезда в Россию девушке тяжело давалось написание слов на русском языке, но после двух лет учебы ей удалось сдать ЕГЭ по русскому языку на 91 балл. Теперь она свободно говорит по-русски, ей нравится изучение языков, культур и традиций разных стран, и именно с этим выпускница хочет связать свое будущее.
"В школьной ведомости Иман были очень высокие баллы, и я не сомневалась, что в нашей школе она будет учиться так же хорошо и старательно, - сказала классный руководитель девушки Татьяна Овчинникова. - Благодаря своему усердию, усидчивости, желанию учиться она полностью подтвердила наши ожидания".