Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за выходные до 55 тыс. га

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за минувшие выходные на 2,6 тыс. га и к утру понедельника достигла 55,6 тыс. га, сообщили в понедельник в пресс-службе федеральной Авиалесохраны.

"В Иркутской области площадь пожаров составила 19,9 тыс. га, в том числе 1 тыс. га - в Нижнеудинском военном лесничестве и 8,5 тыс. га - на территории "Заповедного Прибайкалья". В Забайкалье горят 12,4 тыс. га, в Бурятии - 14,9 тыс. га, в Туве - 8,2 тыс. га", - уточнили в пресс- службе.

По информации региональных властей, населенным пунктам огонь на данный момент не угрожает.

Труднодоступные очаги

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, сейчас локализованы восемь очагов общей площадью порядка 2 тыс. га. При этом в Прибайкалье по сравнению с прошлой неделей заметно увеличилась площадь лесных пожаров, находящихся в отдаленных территориях, и тушение которых не производится. "В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров: по четыре в Мамско-Чуйском и Усть- Удинском районах, три - в Усть-Кутском и один - в Катангском районе. Общая площадь пожаров в зоне контроля - 50,995 тыс. га, из которых лесом покрыто 31,401 тыс. га", - отметили в пресс-службе. На минувшей неделе площадь подобных пожаров колебалась в пределах 10-15 тыс. га. Эти пожары не угрожают населенным пунктам или объектам экономики, поэтому их не тушат.

В Забайкалье на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке региона действуют 38 очагов на площади 26,4 тыс. га, из которых 7 тыс. га покрыты лесом, сообщает, в свою очередь, пресс-служба краевого Минприроды. Из 12,4 тыс. га пожаров, борьба с которыми ведется, 3,6 тыс. га находятся в локализованном состоянии. В регионе привлечена серьезная группировка парашютистов-десантников - порядка 300 человек из Читинской авиабазы и Авиалесохраны.

В Красноярском крае так называемой зоне контроля (труднодоступные очаги) зафиксированы 18 возгораний на общей площади порядка 8 тыс. га.

Пожары в заповедниках

В Бурятии, по данным республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), горят заповедные леса: все 28 пожаров зарегистрированы в Джергинском и Байкальском заповедниках, их тушат порядка 980 человек. "За прошедшие сутки обнаружено четыре новых очага. Причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение с огнем населением и грозы", - резюмировали в ведомстве.