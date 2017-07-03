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Полпред в СФО: конгресс женщин является стимулом развития сотрудничества стран ШОС и БРИКС

Сибирь
3 июля, 9:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Любое международное сотрудничество имеет важное значение с учетом внешнеполитической обстановки, отметил Сергей Меняйло

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Первый международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС, который открылся в понедельник в Новосибирске, - это новый стимул для развития взаимодействия между этими организациями, заявил журналистам полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Любое международное сотрудничество в наше время имеет важное значение с учетом внешнеполитической обстановки. Конгресс женщин стран ШОС и БРИКС - это одно из звеньев цепи, которые создают систему. Это новый стимул для развития сотрудничества и воспитания молодежи", - сказал Меняйло.

Как сообщалось ранее, в рамках развития Шанхайской организации сотрудничества в Новосибирске в начале июня прошел второй Студенческий форум стран ШОС, участники которого обсуждали вопросы продвижения российского образования за рубежом.

Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС, который проходит в Новосибирске 3-4 июля, посвящен роли женщин в политике, экономике, науке, образовании и культуре. В работе конгресса принимают участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.

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