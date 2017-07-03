Начальник алтайского УФАС может получить до 12 лишения свободы за взятку в 300 тыс. рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении руководителя УФАС по Республике Алтай Натальи Елбаевой завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в понедельник в следственном управлении СК по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя УФАС по Республике Алтай. Если она будет признана виновной, ей может быть назначено до 12 лет лишения свободы", - уточнили в ведомстве.

Елбаеву обвиняют получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 24 июля 2015 года она получила 300 тысяч рублей от директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительными работами. Незаконное денежное вознаграждение Елбаева получила, по версии следствия, за то, что поспособствовала победе предпринимателя в аукционе по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района. Цена контракта составила более 200 миллионов рублей. Деньги обвиняемой в ее личном автомобиле передал посредник - глава одного из муниципальных образований региона, утверждают следователи.

"Чиновница раскаялась и способствовала расследованию преступления. Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства и автомобиль Lexus на общую сумму более 2,5 миллиона рублей", - отметили в СК.

В ближайшее время обвинительное заключение по уголовному делу будет направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.