Начальник алтайского УФАС может получить до 12 лишения свободы за взятку в 300 тыс. рублей

Космический грузовик Dragon возвращается с МКС на ЗемлюКосмос 3 июля, 10:29
Егоров сменил Николаева на посту заместителя руководителя департамента судейства РФССпорт 3 июля, 10:28
Погрузка на сети РЖД в июне выросла на 2,6% - до 103,8 млн тоннТранспорт 3 июля, 10:15
"Территория смыслов" и "Таврида": кто и зачем организует форумы и как стать участникомОбщество 3 июля, 9:50
Глубина образовавшейся из-за выброса газа на Ямале новой воронки достигает 50 метровНаука 3 июля, 9:34
Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за выходные до 55 тыс. гаСибирь 3 июля, 9:29
Число "двоечников" на ЕГЭ по истории в 2017 году сократилось вдвоеОбщество 3 июля, 9:12
Тренер Пакьяо считает, что боксеру нужно завершить профессиональную карьеруСпорт 3 июля, 8:58
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга ОсинаЭкономика и бизнес 3 июля, 8:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении руководителя УФАС по Республике Алтай Натальи Елбаевой завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в понедельник в следственном управлении СК по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя УФАС по Республике Алтай. Если она будет признана виновной, ей может быть назначено до 12 лет лишения свободы", - уточнили в ведомстве.
Елбаеву обвиняют получении взятки в крупном размере. По версии следствия, 24 июля 2015 года она получила 300 тысяч рублей от директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительными работами. Незаконное денежное вознаграждение Елбаева получила, по версии следствия, за то, что поспособствовала победе предпринимателя в аукционе по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района. Цена контракта составила более 200 миллионов рублей. Деньги обвиняемой в ее личном автомобиле передал посредник - глава одного из муниципальных образований региона, утверждают следователи.
"Чиновница раскаялась и способствовала расследованию преступления. Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства и автомобиль Lexus на общую сумму более 2,5 миллиона рублей", - отметили в СК.
В ближайшее время обвинительное заключение по уголовному делу будет направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения по существу.