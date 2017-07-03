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Разведчики из Новосибирска стали лучшими в России

Сибирь
3 июля, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Всеармейский конкурс разведчиков состоял из пяти этапов, одним из самых сложных стал комплекс препятствий "Тропа разведчика"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Команда Новосибирского высшего военного командного училища заняла первое место на всеармейском конкурсе "Отличники войсковой разведки", который завершился на полигоне Кольцово в Новосибирске. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В общем зачете всеармейского конкурса "Отличники войсковой разведки" первое место заняла команда Новосибирского высшего военного командного училища, на втором - команда Национальной гвардии России, а бронза у Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Всеармейский конкурс разведчиков состоял из пяти этапов: "Десантирование и совершение марш-броска", "Конкурс механиков-водителей", "Стрельба" и "Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи".

Отмечается, что одним из самых сложных этапов стал комплекс препятствий "Тропа разведчика". Разведывательное подразделение в боевой экипировке должно было на время преодолеть 22 препятствия на специализированной полосе протяженностью более 800 метров. По итогам соревнований представители Восточного военного округа получили право представить Россию в аналогичном конкурсе в рамках Армейских международных игр 2017 года.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

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