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В Томске создали программную систему нейроуправления протезами

Сибирь
3 июля, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам разработчиков, система приблизит движения к физиологичным и будет дешевле представленных на рынке

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Программное обеспечение для управления протезами кисти и стопы с использованием нейроинтерфейса разработали специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Как отмечают разработчики, система приблизит движения к физиологичным и будет дешевле представленных на рынке, сообщил в понедельник в пресс-службе университета.

"Кисти и стопы травмируются чаще других частей тела, при этом протезами дистальных отделов конечностей управлять сложнее. Промышленные манипуляторы работают с точностью до миллиметра, а человек с протезом не всегда может взять стеклянную посуду, не разбив ее. Эта проблема будет решена, если добавить нейроуправление", - цитирует пресс-служба руководителя проекта Юлию Лободу.

Она пояснила, что сейчас для управления протезами используются миодатчики, которые крепятся к концевым мышцам культи. Однако, когда конечность ампутирована, система управления перестраивается и сигналов с миодатчиков становится недостаточно. В редких случаях пациентам вживляют в мозг инвазивные нейродатчики, но этот метод требует хирургического вмешательства, длительного наблюдения и чреват риском осложнений, например, эпилепсии.

Нейроинтерфейс, который используют в ТУСУРе, закрепляется на голове неинвазивно (без вживления), он считывает сигналы мозга. Протез руки для экспериментов разработчики распечатали на 3D-принтере, а задачу - создание базы паттернов положений кисти - решают вместе с учеными Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).

Лобода пояснила, что паттерны - это устойчивые положения конечности, существуют их готовые базы. "Сейчас мы работаем с классификацией, которая включает восемь положений. Чтобы проверить интерфейс, мы сравнивали его сигналы с показаниями сложного оборудования для анализа деятельности мозга на кафедре неврологии СибГМУ. В идеале нужно создать базу не статичных, а динамичных паттернов - мы пытаемся смоделировать переходы из одного положения в другое", - уточнила она.

Распознавание сигналов и их соединение с нужными положениями - самая сложная часть системы управления протезами, обучение программы распознаванию сигналов конкретного человека займет около двух недель. Параллельно пациент учится осознанно формировать сигнал управления протезом. "Сейчас для освоения протезов требуется от нескольких месяцев до нескольких лет, при этом многие не доходят до конца, отказываются, пользуются только неподвижным протезом", -подчеркнула разработчик. Планируется, что через год после начала финансирования инновационный продукт томичей будет полностью готов.

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