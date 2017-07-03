Популяция соболя полностью восстановлена в Томской области

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ученые лаборатории мониторинга биоразнообразия Томского государственного университета (ТГУ) зафиксировали полное восстановление популяции соболя, который к началу XX века был практически истреблен в регионе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Сейчас численность этого пушного зверя возросла до исторического максимума: в настоящее время в регионе обитает не менее 40 тысяч особей. Из-за неумеренного промысла к началу XX века численность животных снизилась до того уровня, когда без дополнительных мер ее восстановление стало невозможным", - цитирует пресс-служба научного сотрудника лаборатории мониторинга биоразнообразия ТГУ Олега Тютенькова.

По его словам, власти ввели пятилетний мораторий на его добычу, но поскольку эта мера не дала нужного эффекта, был организован завоз баргузинского соболя из Прибайкалья: в 50-е годы прошлого века в леса области выпустили около 2000 животных. От аборигенного подвида привозной зверь отличается меньшими размерами и более темным окрасом, его мех считается очень ценным. Результаты мониторинга, который проводят зоологи, показали, что в настоящее время соболь полностью восстановил свои популяции в Томской области, он обитает не только во всех районах, но и встречается недалеко от областного центра.

Результаты генетической экспертизы, проведенные сотрудниками ТГУ, показали, что и переселенцы, и аборигены сделали практически равный вклад в восстановление популяций. В некоторых местах отмечаются группы, в которых сохранились характеристики их основателей. Так, в бассейне реки Чулым в Первомайском и Тегульдетском районах обитают типичные западносибирские особи - самые светлые и крупные по размеру, а в бассейне реки Тым живут наиболее темные представители вида, более похожие на баргузинских соболей.

Тем не менее, ученые считают, что высокая плотность расселения приводит к повышению зараженности животных паразитарными болезнями. В последнее время у пушного зверя нередко отмечается дерматомикоз - грибковая инфекция, которая отрицательно сказывается на качестве его меха.

Зоологи ТГУ подчеркивают, что для рационального использования главного пушного зверя Сибири необходимо опираться не только на данные количественных учетов, но и на оценку качественного состояния популяций. Значимыми показателями являются их половой и возрастной состав, а также наличие видоспецифичных заболеваний. Эти характеристики необходимо учитывать при организации промысла в отдельных районах области, в частности, вносить изменения в сроки охоты и количество выдаваемых лицензий.