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Два самолета обанкротившейся компании "Томск Авиа" продали за 8,4 млн рублей

Сибирь
3 июля, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Один из них приобрела иркутская компания "Взлет-ДВ", другой - Камчатское авиационное предприятие

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Конкурсный управляющий обанкротившейся авиакомпании "Томск Авиа" Татьяна Джур продала два принадлежавших перевозчику самолета АН за 8,39 млн рублей. Согласно информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, один из самолетов приобрела за 5,25 млн рублей иркутская компания "Взлет-ДВ", другой - Камчатское авиационное предприятие, за 3,15 млн рублей.

"Победителем торгов по продаже самолета АН 24РВ признан участник, действующий в интересах ООО "Взлет-ДВ" с ценой 5,245 млн рублей. Победителем торгов по самолету АН 26-100 - Камчатское авиационное предприятие с ценой 3,15 млн рублей", - говорится в сообщении конкурсной управляющей. По шести лотам торги признаны несостоявшимися.

Первые торги по продаже имущества обанкротившейся авиакомпании были объявлены летом 2016 года, но желающих принять участие в них не нашлось. Первый самолет "Томск Авиа", Ан-26Б-100, был продан Камчатскому авиационному предприятию в конце 2016 года за 17,9 млн рублей при первоначальной цене 22,4 млн рублей.

В июле 2015 года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании, а весной 2016 года "Томск Авиа" была признана банкротом. Было возбуждено порядка 20 уголовных дел в отношении руководства "Томск Авиа" по фактам длительного неисполнения решения суда и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности, которая составила на момент банкротства более 600 млн рублей.

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