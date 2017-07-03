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Высокий риск ЧС из-за лесных пожаров прогнозируется в июле на востоке СФО и в Якутии

Сибирь
3 июля, 13:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

В зоне риска находятся, в частности, Красноярский край, Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная Авиалесоохрана опубликовала в понедельник прогноз риска возникновения чрезвычайных ситуаций из-за лесных пожаров на июль. Согласно прогнозной карте, за Уралом наиболее высокий риск ожидается в восточной части Сибирского федерального округа (СФО) и в Якутии.

"Повышенная вероятность возникновения ЧС в лесах в июле 2017 года ожидается в Красноярском крае, Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальском крае", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что риск прогнозируется в восточной, центральной и северной частях этих регионов.

Для Дальневосточного федерального округа, в зоне риска находятся центральная, южная и западная части Республики Саха (Якутия), большая часть Амурской области, центральная часть Хабаровского края.

Как сообщает Авиалесоохрана, за 2017 год на территории России ликвидировано 6,6 тыс. лесных пожаров на площади 500 тысяч га. Режим ЧС действует на всей территории Иркутской области, республик Бурятия и Тыва, Забайкальского края и в двух районах Якутии.

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