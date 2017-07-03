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Прокуратура выявила многочисленные нарушения при проведении капремонта домов в Сибири

Сибирь
3 июля, 14:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Нарушения допущены в Омской области, Республике Бурятия, Красноярском крае, Забайкальском крае, Кемеровской области

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Прокурорские проверки проведения капитального ремонта домов в Сибирском федеральном округе (СФО) выявили нарушения в пяти регионах. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

"В ходе проверок соблюдения законодательства при капитальном ремонте многоквартирных домов выявлены многочисленные нарушения в деятельности органов региональной власти, фондов капитального ремонта МКД, управляющих и подрядных организаций. Нарушения допущены в Омской области, Республике Бурятия, Красноярском крае, Забайкальском крае, Кемеровской области", - говорится в сообщении. По всем фактам нарушений прокуратурой приняты меры.

В пресс-службе уточнили, что в Омской области на 1 мая объем требуемого капремонта составил 41,3% (1285 из запланированных 3105 домов), а задолженность по взносам за 2016 год составила 207 млн рублей. В Бурятии органы региональной власти не располагали технической информацией о жилом фонде, который надо ремонтировать. Власти Читы разместили средства собственников жилья на счете регионального оператора, хотя должны были формировать его на спецсчете.

Главе Дивногорска Красноярского края Егору Олю было вынесено представление о нецелевом расходовании бюджета - из реестра муниципального имущества было исключено почти 100 квартир, но перечисление взносов на капремонт не прекратилось. В ряде регионов, по данным ведомства, в том числе Бурятии и Кемеровской области, операторы капремонта бездействовали в случаях неуплаты взносов.

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