Главный архитектор Омска приговорен к условному сроку за превышение должностных полномочий

ОМСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд приговорил главного архитектора Омска Анатолия Тиля к 1,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и нанесение бюджету города ущерба в размере 4 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

"Суд назначил Тилю наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В ходе следствия главный архитектор города был временно отстранен от занимаемой должности, а накануне вынесения приговора - уволен", - уточнила Болдинова.

Суд установил, что в 2013 году директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации продал без проведения торгов земельный участок в центре города. В результате бюджет города не получил около 4 млн рублей. Впоследствии участок был возвращен городу и вновь продан с соблюдением всех процедур. Архитектор своей вины в ходе расследования и в суде не признал.

По итогам расследования мэру Омска Вячеславу Двораковскому было внесено представление об устранении условий, способствующих совершению преступлений.