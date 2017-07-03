Главный архитектор Омска приговорен к условному сроку за превышение должностных полномочий

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ОМСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд приговорил главного архитектора Омска Анатолия Тиля к 1,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и нанесение бюджету города ущерба в размере 4 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя регионального Следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
"Суд назначил Тилю наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В ходе следствия главный архитектор города был временно отстранен от занимаемой должности, а накануне вынесения приговора - уволен", - уточнила Болдинова.
Суд установил, что в 2013 году директор департамента архитектуры и градостроительства городской администрации продал без проведения торгов земельный участок в центре города. В результате бюджет города не получил около 4 млн рублей. Впоследствии участок был возвращен городу и вновь продан с соблюдением всех процедур. Архитектор своей вины в ходе расследования и в суде не признал.
По итогам расследования мэру Омска Вячеславу Двораковскому было внесено представление об устранении условий, способствующих совершению преступлений.