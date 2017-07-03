В Кузбассе возбуждены два уголовных дела после драки с участием чиновника и его соседей

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Полиция Кемеровской области возбудила два уголовных дела после драки в садовом товариществе "Рябинка" с участием начальника областного департамента промышленности Сергея Карпунькина (на время служебной проверки отстранен от должности) и его соседей по даче. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"По итогам проверки по фактам причинения телесных повреждений главе семейства и его дочери возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сосед потерпевших (Карпунькин - прим. ТАСС) уже допрошен в качестве подозреваемого", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, различные травмы в результате драки получили четыре соседа чиновника. Полиция составила административные протоколы по фактам побоев, нанесенных внучке потерпевшего и ее сожителю. "Рассмотрение собранных материалов в ближайшее время пройдет в Кемеровском районном суде", - добавили в ведомстве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, один из протоколов составлен в отношении Карпунькина.

Чиновник был на время служебной проверки отстранен от должности 28 июня после того, как появилось видео, в котором соседи по даче обвиняют его в побоях и угрозах. По данным управления МВД, между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В видеоролике соседи Карпунькина рассказывают о том, что они несколько раз просили убавить громкость музыки, во время последней просьбы между сторонами произошла драка.

После инцидента следственное управления СКР по области проводит доследственную проверку действий сотрудников полиции при отработке сигнала, которые якобы не выехали на место происшествия. Также начало служебную проверку и главное управление МВД по области.