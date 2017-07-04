Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Красноярске три человека погибли, отравившись алкоголем

Сибирь
4 июля, 7:20 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, июля. /ТАСС

Отравление произошло неустановленной спиртосодержащей жидкостью

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в Красноярске от отравления алкоголем. Об этом во вторник сообщил региональный главк МВД.

"Накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в гараже были обнаружены без сознания четверо граждан. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего мужчины. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина", - говорится в сообщении. По данным полиции, отравление произошло неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

В ноябре 2015 года в Красноярске произошло массовое отравление поддельным виски. Тогда в больницы попали более 40 человек, 11 скончались. В декабре 2016 года в Иркутской области от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в концентрате "Боярышник", погибли 76 человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
2
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
5
КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты
6
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
7
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама