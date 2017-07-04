В Красноярске три человека погибли, отравившись алкоголем

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КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в Красноярске от отравления алкоголем. Об этом во вторник сообщил региональный главк МВД.
"Накануне вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в гараже были обнаружены без сознания четверо граждан. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего мужчины. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина", - говорится в сообщении. По данным полиции, отравление произошло неустановленной спиртосодержащей жидкостью.
В ноябре 2015 года в Красноярске произошло массовое отравление поддельным виски. Тогда в больницы попали более 40 человек, 11 скончались. В декабре 2016 года в Иркутской области от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в концентрате "Боярышник", погибли 76 человек.