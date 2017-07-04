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Главы избиркомов Новосибирской области осуждены условно за отказ регистрировать кандидатов

Сибирь
4 июля, 8:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, июля. /ТАСС

Три председателя избирательных комиссий отказались восстанавливать двух кандидатов по решению Верховного суда РФ на выборах в Мичуринском сельсовете, в результате чего выборы не состоялись

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НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Новосибирский районный суд приговорил трех председателей избирательных комиссий к условным срокам по 1,5 года за воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав на выборах 13 сентября 2015 года, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры. Главы избиркомов отказались восстанавливать двух кандидатов по решению Верховного суда РФ на выборах в Мичуринском сельсовете, в результате чего выборы не состоялись.

"Новосибирский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении председателей избирательных комиссий Ирины Гераськиной, Галины Миллер и Александра Маточкина. Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" ч. 2 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Они приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в конце августа 2015 Новосибирский областной суд отменил решение окружного избиркома о регистрации кандидатов-единороссов Ольги Степановой и Алексея Давыдова в депутаты Мичуринского сельсовета. Решение было обжаловано в Верховном суде РФ в пользу кандидатов за день до выборов. Однако председатели избиркомов отказались исполнять решение Верховного суда - не включили кандидатов в бюллетени для голосования, а также отказались принимать для проведения выборов бюллетени, подготовленные региональным избиркомом.

В результате действий сотрудников избиркомов выборы 13 сентября 2015 года в Совет депутатов Мичуринского сельсовета признаны несостоявшимися. Как сообщалось ранее, из-за этого Новосибирская областная избирательная комиссия добилась роспуска избиркома Мичуринского сельсовета через суд. На повторных выборах кандидаты от "Единой России" были избраны в совет.

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