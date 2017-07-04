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Инновационный кластер в Красноярском крае привлечет около 9 млрд руб. инвестиций

Сибирь
4 июля, 9:22 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 4, июля. /ТАСС

К 2020 году участники кластера "Енисей" также создадут около пяти тысяч высокопроизводительных рабочих мест

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КРАСНОЯРСК, 4 июля. /ТАСС/. Объем привлеченных до 2020 года инвестиций в проекты инновационного кластера "Енисей" в Красноярском крае составит 8,8 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"К 2020 году участники кластера создадут около пяти тысяч высокопроизводительных рабочих мест, а также планируют привлечь более 8,8 млрд рублей инвестиций из внебюджетных источников. Кроме того, дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет составят более 470 млн рублей, а совокупный объем выручки наукоемких предприятий от несырьевого экспорта увеличится в 2,5 раза", - цитирует пресс-служба заместителя председателя краевого правительства Наталью Рязанцеву.

Программа повышения конкурентоспособности кластера была утверждена президиумом совета при губернаторе региона по стратегическому развитию.

В рамках кластера созданы консорциумы "Спутники и связь новых поколений", "Компьютерное моделирование и аддитивные технологии", "Новые материалы" и "Бета-вольтаические источники питания на основе изотопа никель-63". Предполагается, что всего будет реализовано более 30 технологических проектов, что позволит создать в регионе производство уникальной высокотехнологичной продукции. Также в рамках кластера "Енисей" создадут новые центры поддержки технологического предпринимательства.

Технополис "Енисей" является развитием проекта Железногорского инновационного кластера, создание которого началось в 2011 году. Помимо компаний из ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Железногорск в него вошли и структуры из Красноярска и края. Ядро кластера - компании, работающие в области спутникостроения и ядерных технологий: АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" и ФГУП "Горно-химический комбинат". Также в проекте участвуют научные и образовательные структуры региона.

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