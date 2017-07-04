Омская область открыла Торговый дом местных товаропроизводителей в Китае

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ОМСК, 4 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Торговый дом товаропроизводителей Омской области открылся во вторник в городе Маньчжурия КНР. Торговый зал общей площадью 340 кв. м, в котором представлена сибирская продукция, находится в зоне беспошлинной торговли и туризма китайского города, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
"Это перспективный совместный проект. Здесь представлен богатый ассортимент омской продукции - продукты питания, напитки, одежда. В дальнейшем номенклатура товаров будет расширяться", - процитировала слова губернатора Омской области Виктора Назарова его пресс-секретарь Юлия Соколенко.
В правительстве отметили, что российские товары освобождены от уплаты импортного налога и НДС, экспортный налог возвращается, а административный сбор установлен в размере 4,5 %. Также Омская область на год освобождена от уплаты арендной платы за торговый зал.
По договоренности с крупной китайской торговой сетью, омскую продукцию планируется реализовывать в регионах КНР. Информация об омском торговом доме будет размещаться в местных СМИ, а его презентация демонстрироваться всем китайским и иностранным делегациям, посещающим Маньчжурию.
КНР входит в тройку наиболее активных внешнеторговых партнеров Омской области. Внешнеторговый оборот региона с Китаем вырос в 2016 году на 42,4% по сравнению с 2015 годом и составил 54,2 млн долларов. Основной объем экспорта составили каучук, резина и изделия из них, масличные семена и плоды, жиры и масла животного и растительного происхождения. В сибирский регион импортируется оборудование, электрические машины и изделия из черных металлов.
По итогам за первый квартал 2017 года внешнеторговый оборот региона с Китаем вырос в 3,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,6 млн долларов.