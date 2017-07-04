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Глава департамента в Кузбассе уволился после возбуждения дела из-за драки с соседями

Сибирь
4 июля, 11:09 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, июля. /ТАСС

28 июня начальник департамента промышленности Сергей Карпунькин был отстранен от должности после того, как появилось видео, в котором соседи по даче обвиняют его в побоях и угрозах

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КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Начальник департамента промышленности Кемеровской области Сергей Карпунькин, отстраненный от работы после информации о его участии в драке с соседями, уводился по собственному желанию. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областной администрации.

"Сергей Карпунькин освобожден от должности начальника департамента промышленности по собственному желанию", - уточнили в пресс-службе. Исполнение обязанностей начальника департамента возложено на начальника управления промышленности Юрия Ударцева.

Ранее сообщалось, что 28 июня чиновник на время служебной проверки был отстранен от должности после того, как появилось видео, в котором соседи по даче обвиняют его в побоях и угрозах. По данным управления МВД, между соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В видеоролике соседи Карпунькина рассказывают о том, что они несколько раз просили убавить громкость музыки, во время последней просьбы между сторонами произошла драка.

Всего из-за драки травмы получили четыре человека, соседи чиновника. 3 июля ГУ МВД сообщило о возбуждении двух уголовных дел из-за причиненных травм главе семейства и его дочери по статье УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Карпунькин допрошен в качестве подозреваемого. Полиция также составила административные протоколы по фактам побоев, нанесенных внучке потерпевшего и ее сожителю.

После инцидента СУ СК РФ по области начало проверку действий сотрудников полиции при отработке сигнала, которые якобы не выехали на место происшествия. Также начало служебную проверку и ГУ МВД по области.

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