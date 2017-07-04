Рослесхоз: власти регионов Сибири занизили данные о площади пожаров почти на 400 тыс. га

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти регионов Сибирского федерального округа (СФО) на 385 тыс. га занизили данные о территории лесных пожаров. Об этом сообщил во вторник на совещании по вопросу о ситуации с лесными пожарами в СФО глава Рослесхоза Иван Валентик.
"К сожалению, остается актуальной тема занижения площадей лесных пожаров. Эта тема вызывает достаточно серьезный резонанс, в том числе и в общественно среде. Основные очаги у нас в этом году по СФО занижены в 1,76 раза - это ни много ни мало 385 тыс. га. Наибольшее занижение у нас отмечено в Иркутской области - 116 тыс. га", - сказал он, отметив, что по другим субъектам площади меньше.
Валентик добавил, что такое занижение площадей приводит к неверной оценке опасности ситуаций. "Соответствующие представления в количестве 15 уже направлены в субъекты РФ", - уточнил он.
Ранее в ходе совещания заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин сообщил, что площадь земель, пройденных пожарами в этом году на территории СФО, составила 920 тыс. га, что существенно меньше, чем годом ранее (в 2015 году - 1 млн 840 тыс. га, в 2016 году - 1 млн 300 тыс. га). По его словам, на СФО приходится 70% горимых лесных территорий страны. При этом он отметил положительный пример борьбы с лесными пожарами Красноярского края, где "площади на начало июля в три раза меньше аналогичного периода прошлого года".
Ранее сообщалось, что, по данным федеральной Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки сократилась с 55,6 тыс. до 50 тыс. га за счет улучшения ситуации в Иркутской области и Бурятии - на Байкале установилась прохладная дождливая погода. Больше всех от стихии страдает Иркутская область: циклон помог справиться там с возгораниями на 1,3 тыс. га, но все еще продолжает гореть 18,5 тыс. га охраняемых природных территорий. В зоне постоянного космического наблюдения, в труднодоступной местности, находится 12 пожаров: 31,4 тыс. га покрытых лесом и 19,5 тыс. га территории, не покрытой лесом.
В соседней Бурятии за минувшие сутки удалось ликвидировать девять очагов на общей площади более 7,5 тыс. га. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, с огнем борются свыше 1 тыс. человек, они тушат 23 лесных пожара на 4,6 тыс. га, в том числе действующие в Джергинском и Байкальском заповедниках.
В Забайкалье, по данным Авиалесоохраны, огнем охвачено 13 тыс. га. Кроме того, на труднодоступных территориях на севере и северо-востоке региона действуют 38 очагов на площади 33,3 тыс. га, из которых 8,3 тыс. га покрыты лесом. Они не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, а "прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен", поэтому решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности их тушение прекращено.
На территории Красноярского края большая часть пожаров находится в зоне контроля, где борьба с огнем ведется только в случае, если он угрожает населенным пунктам и объектам экономики. В регионе действует 19 пожаров на 9,3 тыс. га. Кроме этих в регионе зарегистрированы еще два пожара на площади 52 га, борьбу с огнем ведут 14 человек. В Туве площадь возгораний за сутки уменьшилась на 1,3 тыс. га - до 6,8 тыс. га.