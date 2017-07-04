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Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/с

Сибирь
4 июля, 13:36 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 4, июля. /ТАСС

Спасатели предупреждают о возможности выпадения града

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© Юрий Смитюк/ТАСС

БАРНАУЛ, 4 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае и республике Алтай 4 - 6 июля из-за возможных гроз, ливней и сильного ветра, который прогнозируется до 28 м/с, сообщили в понедельник в пресс- службе регионального главка МЧС.

"Днем 5 и ночью 6 июля в Республике Алтай ожидаются дожди, грозы, сильные дожди, местами град, усиление ветра до 18-23 м/с, в горах и на перевалах возможно и до 28 м/с. Передается штормовое предупреждение", - сказали в республиканском ГУ МЧС.

В соседнем Алтайском крае ситуация не менее сложная - там порывы ветра во время непогоды могут достигать 20 - 25 м/с - штормовое предупреждение передано с вечера 4 июля по 6 июля. Акцент спасатели делают на возможном граде - как сообщалось ранее, на прошлой и позапрошлой неделе во время грозовых явлений в Косихинском и Хабарском районах крупный град, размером примерно с шарик для настольного тенниса, побил посадки в огородах, автомобили, окна и сайдинг домов.

Кроме того, резкие и обильные ливни в конце июня - начале июля затопили улицы в Барнауле и Новоалтайске, осложняя движение.

Непогода затронет и еще один сибирский регион - Кузбасс. Как пояснили в Кемеровском ЦГМС, скандинавский циклон, который идет от Москвы, уже перевалил за Урал, он потерял свою основную силу, ураган в регионе не ожидается, но сильный ветер с порывами до 23 м/с и грозы прогнозируется.

Управления МЧС в сибирских регионах предупреждают о возможных нарушениях в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения, ограничении движения на автодорогах и перевалах.

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