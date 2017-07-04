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С лесными пожарами в Забайкалье будут бороться взрывами и искусственным вызыванием дождей

Сибирь
4 июля, 14:41 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 4, июля. /ТАСС

Для искусственного вызывания осадков в Иркутске базируется специальный борт, сообщил глава Рослесхоза Иван Валентик

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ЧИТА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники Авиалесохраны будут проводить взрывные работы и искусственно вызывать осадки для борьбы с лесными пожарами в Забайкальском крае. Об этом сообщил во вторник журналистам в Чите заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.

"Такие полномочия у Авиалесохраны появились в прошлом году. Для искусственного вызывания осадков в Иркутске базируется специальный борт", - сказал Валентик после заседания краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он уточнил, что в прошлом году в Иркутской области уже тестировали технологию искусственного вызывания осадков. Она проводится по согласованию с Росгидрометом. "Мы надеемся, что эта технология будет применяться в засушливые периоды, будет работать, будет помогать", - добавил руководитель Рослесхоза.

По его словам, в июле в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области также планируется проводить буро-взрывные работы на общем расстоянии 170 километров. Взрывчатые вещества для этого уже закуплены и доставлены. "Такие работы эффективны для прокладки минерализованных полос, особенно в труднодоступных, горных условиях, осуществления контролируемых отжигов в сторону распространения огня", - пояснил Валентик.

Обе технологии, по словам замминистра, финансово эффективны, так как "любая экономика профилактических работ в десятки раз ниже суммы потенциального ущерба, а самое главное, что речь идет о безопасности людей".

Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. По данным Минприроды региона на утро вторника, общая площадь природных пожаров в регионе за сутки увеличилась на 7 тыс. гектаров и превысила 45 тыс. гектаров. В края действует режим чрезвычайной ситуации, его власти продлили ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.

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