В Иркутске осужден на три года водитель автобуса, учинивший смертельное ДТП

ИРКУТСК, 5 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска приговорил к трем годам в колонии-поселении водителя маршрутного автобуса, вышедшего на рейс в состоянии наркотического опьянения. Это привело в сентябре прошлого года к ДТП, в результате которого один человек погиб и еще несколько получили серьезные увечья, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"По решению Ленинского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - уточнили в пресс-службе.

Как установили следователи, 1 сентября 2016 года в районе Иркутного моста водитель на автобусе "ПАЗ", следовавший с пассажирами по маршруту № 37 в сторону микрорайона Ново-Ленино областного центра, не справился с рулевым управлением и врезался в металлическую опору рекламного баннера. Полиция выяснила, что управлявший автобусом 39-летний мужчина на момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.