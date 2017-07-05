Суд взял под стражу бывшего главбуха красноярского управления МВД, обвиняемую в хищении

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска изменил меру пресечения бывшему главному бухгалтеру муниципального управления МВД "Красноярское" Надежде Николаевой, обвиняемой в хищении 130 млн рублей, с подписки о невыезде на заключение под стражу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Николаева Н. Г. заключена под стражу в зале суда. Данное решение суда обусловлено умышленным преднамеренным затягиванием подсудимой судебного процесса, ненадлежащим поведением Николаевой Н. Г.", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Николаевой было возбужденно в апреле 2012 года. Первоначально ее подозревали в хищении путем мошенничества 6 млн рублей. Позднее следствие установило, что бывший главбух городской полиции в общей сложности вместе со своей подчиненной похитила 130 млн рублей. Суд начал рассмотрения этого уголовного дела в 2014 году.