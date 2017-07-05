Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные локализовали крупный природный пожар на площади 1 тыс. га в Сибири

Сибирь
5 июля, 9:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июля. /ТАСС

Возгорание действовало в 95 км западнее Братска в Иркутской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ТАСС/Виктор Чавайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) и сотрудники военного лесничества локализовали крупный природный пожар в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Об этом сообщил в среду помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Военнослужащие и сотрудники военного лесничества локализовали крупный природный пожар, который располагался в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Площадь возгорания составила более 1 тыс. га", - отметил Рощупкин.

Для борьбы с огнем из Абакана в Братск были переброшены подразделения железнодорожной бригады и инженерная техника для производства земляных работ. "В труднодоступной таежной зоне участники тушения прокладывали защитные минерализованные полосы для отсечения огня, общая протяженность которых составила более 15 тыс. метров", - уточнил полковник.

По данным ЦВО, наземные силы военных насчитывают более 70 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, включая вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.

Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
2
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
3
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине Агеева
4
Пьяный житель Хакасии выстрелил в ребенка за отказ убрать мусор
5
Очередной транш МВФ Украине отложен до осени
6
"Известия": летчик Ярошенко обратился к Трампу с просьбой о возвращении в Россию
7
Стратегическое партнерство: итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина
Темы дня
Загрузка...
Реклама