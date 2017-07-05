Военные локализовали крупный природный пожар на площади 1 тыс. га в Сибири

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) и сотрудники военного лесничества локализовали крупный природный пожар в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Об этом сообщил в среду помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Военнослужащие и сотрудники военного лесничества локализовали крупный природный пожар, который располагался в 95 км западнее города Братск в Иркутской области. Площадь возгорания составила более 1 тыс. га", - отметил Рощупкин.
Для борьбы с огнем из Абакана в Братск были переброшены подразделения железнодорожной бригады и инженерная техника для производства земляных работ. "В труднодоступной таежной зоне участники тушения прокладывали защитные минерализованные полосы для отсечения огня, общая протяженность которых составила более 15 тыс. метров", - уточнил полковник.
По данным ЦВО, наземные силы военных насчитывают более 70 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, включая вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.
Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.