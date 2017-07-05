В Омске возобновлено газоснабжение котельных, оставивших без воды 25 тыс. человек

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ОМСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Компания "Газпром межрегионгаз Омск" возобновила газоснабжение семи котельных Омска, работа которых была приостановлена из-за задолженности за ранее поставленное топливо, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации. Из-за ограничения подачи газа без горячей воды в Омске оставалось около 25 тыс. человек.
"В Омске восстановлено газоснабжение семи котельных, в том числе четырех муниципальных. Прекращение работы теплоисточников было связано с задолженностью за ранее поставленное топливо перед ресурсоснабжающими организациями", - говорится в сообщении.
Долг теплоснабжающих организаций Омской области за газ составил на 29 июня 669,5 млн рублей.
В компании "Газпром межрегионгаз Омск" ТАСС уточнили, что возобновление подачи газа было проведено в соответствии с законодательством в связи с началом нового календарного периода. После выбора предоплаченных объемов топлива газоснабжение должников будет вновь прекращено, за исключением котельных тех потребителей, которые начали погашать задолженность.
Самая тяжелая ситуация с долгами за газ складывается у муниципального предприятия "Тепловая компания", которое обслуживает более 90% потребителей Омска. Ранее сообщалось, что "Газпром межрегионгаз Омск" (дочернее общество ПАО "Газпром") с 5 июня принудительно прекратил газоснабжение котельных "Тепловой компании", задолженность которой на 1 июня составила 290,7 млн рублей.