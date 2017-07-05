Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 6 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на 00:00 мск 5 июля на территории Сибири составила 44,1 тыс. га. Об этом сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесохраны.

"На территории Сибири зарегистрировано 44,1 тыс. га лесных пожаров. За сутки площадь сократилась почти на 6 тыс. га.", - говорится в сообщении.

Площадь пожаров сократилась за счет ситуации в Туве, отметили в ведомстве. Чрезвычайная ситуация сохраняется на Дальнем Востоке в Якутии.

Ситуация в регионах Сибири

В Красноярском крае, по данным регионального Лесопожарного центра, действует 13 лесных пожаров, на общей площади 1,778 тыс. га. При этом в зоне контроля, где пожары тушатся только при угрозе населенным пунктам и объектам экономики, действует девять лесных пожаров с общей площадью 1,702 тыс. га.

В соседней Иркутской области действующих пожаров в зоне наземного и авиационного применения сил и средств нет. В локализованном состоянии находятся восемь пожаров в Качугском районе на общей площади 13,274 тыс. га леса и один пожар в Чунском районе на площади 1,15 тыс. га. Уменьшились в регионе также и труднодоступные пожары, тушение которых не производится. В зоне постоянного космического наблюдения остался один пожар в Мамско-Чуйском районе на площади 351 га леса и 41 га редколесья.

По данным региональных властей, в Забайкальском крае тушат 13 действующих лесных пожаров на общей площади 2,9 тыс. га, еще 13 пожаров локализованы на 7,1 тыс. га. В тушении пожаров участвует 701 человек, в том числе 214 парашютистов-десантников "Читинской авиабазы" и "Авиалесоохраны", задействовано 110 единиц техники.

На охраняемой территории в Бурятии зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади около 3,5 тыс. га. Из них четыре очага локализованы, 10 продолжают действовать, в том числе в Байкальском и Джергинском заповедниках, уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). В тушении огня задействовано более 740 человек, применяется 155 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

В Туве действует два лесных пожара на общей площади 3,26 тыс. га, оба локализованы.

Пожары на Дальнем Востоке

За сутки огонь на Дальнем Востоке прошел свыше 26 тыс. га, наиболее сложная ситуация в Якутии и Хабаровском крае, сообщил департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

В Якутию этой ночью прибыл борт МЧС России из Москвы, перебазировавший 99 работников федерального резерва Рослехоза, направленных в республику в связи с ЧС с пожарами.

Как уточнили ТАСС в департаменте по лесным отношениям республики, в среду утром федеральные силы направили на помощь в Намский и Горный районы, где отмечается увеличение количества лесных пожаров по причине сухих гроз. Также продолжаются работы в муниципальных образованиях по мобилизации населения для тушения пожаров.

Всего на территории округа в тушении пожаров задействованы 1264 человека, 157 единиц наземной техники и шесть воздушных судов.