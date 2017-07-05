Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 6 тыс. га

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КРАСНОЯРСК, 5 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на 00:00 мск 5 июля на территории Сибири составила 44,1 тыс. га. Об этом сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесохраны.
"На территории Сибири зарегистрировано 44,1 тыс. га лесных пожаров. За сутки площадь сократилась почти на 6 тыс. га.", - говорится в сообщении.
Площадь пожаров сократилась за счет ситуации в Туве, отметили в ведомстве. Чрезвычайная ситуация сохраняется на Дальнем Востоке в Якутии.
В Красноярском крае, по данным регионального Лесопожарного центра, действует 13 лесных пожаров, на общей площади 1,778 тыс. га. При этом в зоне контроля, где пожары тушатся только при угрозе населенным пунктам и объектам экономики, действует девять лесных пожаров с общей площадью 1,702 тыс. га.
В соседней Иркутской области действующих пожаров в зоне наземного и авиационного применения сил и средств нет. В локализованном состоянии находятся восемь пожаров в Качугском районе на общей площади 13,274 тыс. га леса и один пожар в Чунском районе на площади 1,15 тыс. га. Уменьшились в регионе также и труднодоступные пожары, тушение которых не производится. В зоне постоянного космического наблюдения остался один пожар в Мамско-Чуйском районе на площади 351 га леса и 41 га редколесья.
По данным региональных властей, в Забайкальском крае тушат 13 действующих лесных пожаров на общей площади 2,9 тыс. га, еще 13 пожаров локализованы на 7,1 тыс. га. В тушении пожаров участвует 701 человек, в том числе 214 парашютистов-десантников "Читинской авиабазы" и "Авиалесоохраны", задействовано 110 единиц техники.
На охраняемой территории в Бурятии зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади около 3,5 тыс. га. Из них четыре очага локализованы, 10 продолжают действовать, в том числе в Байкальском и Джергинском заповедниках, уточнили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). В тушении огня задействовано более 740 человек, применяется 155 единиц тяжелой и лесопожарной техники.
В Туве действует два лесных пожара на общей площади 3,26 тыс. га, оба локализованы.
За сутки огонь на Дальнем Востоке прошел свыше 26 тыс. га, наиболее сложная ситуация в Якутии и Хабаровском крае, сообщил департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).
В Якутию этой ночью прибыл борт МЧС России из Москвы, перебазировавший 99 работников федерального резерва Рослехоза, направленных в республику в связи с ЧС с пожарами.
Как уточнили ТАСС в департаменте по лесным отношениям республики, в среду утром федеральные силы направили на помощь в Намский и Горный районы, где отмечается увеличение количества лесных пожаров по причине сухих гроз. Также продолжаются работы в муниципальных образованиях по мобилизации населения для тушения пожаров.
Всего на территории округа в тушении пожаров задействованы 1264 человека, 157 единиц наземной техники и шесть воздушных судов.