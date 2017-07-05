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Житель Кузбасса осужден условно за хранение дома оружия времен Гражданской войны

Сибирь
5 июля, 11:09 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, июля. /ТАСС

Сотрудники полиции нашли в квартире мужчины казацкую шашку, американскую винтовку "Бердан", французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

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КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Березовский городской суд Кемеровской области приговорил к двум годам условно 54-летнего местного жителя, хранившего дома найденное им во время раскопок оружие и планировавшего создать исторический музей в своей квартире. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Горожанин обвинялся по двум статьям УК РФ по фактам незаконного хранения оружия, его частей и боеприпасов, а также взрывчатых веществ или устройств. "Материалы уголовного дела с обвинительным заключением были направлены на рассмотрение в Березовский городской суд, который признал фигуранта виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно", - сказали в пресс-службе.

Осенью прошлого года полицейские, отрабатывая оперативную информацию, нашли в квартире мужчины целый арсенал оружия: казацкую шашку, американскую винтовку "Бердан", французские гранаты, револьвер, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

"Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что увлекается раскопками и нашел, по его мнению, места сражений армии Колчака. В результате за несколько месяцев он собрал целый арсенал оружия времен Гражданской войны и даже планировал организовать в своей квартире исторический музей. Все свои находки он хранил в жилище незаконно, с грубейшими нарушениями - прямо на полу, полках и столах", - отметили в пресс-службе.

Снаряды и гранаты полицейские вывезли на полигон и уничтожили, остальное - направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр областного главка. "По итогам баллистической и криминалистической экспертиз установлено, что часть оружия и боеприпасов являлись пригодными для производства выстрелов, а порох признан взрывчатым веществом. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, судьбу этого оружия определят в ближайшее время.

Как сообщал ТАСС, это не первый случай незаконного хранения оружия, в том числе старинного, в кузбасском городе Березовский. Весной 2017 года из единственного городского музея по требованию областной прокуратуры изъяли винтовки и карабины Мосина 1891 и 1930 годов, револьвер "Смит-Вессон" образца 1872 года, пулеметы "Максим" образца 1910 года и Дегтярева 1944 года и т. д. На оружие отсутствовали документы, подтверждающие невозможность совершить выстрелы из него. В конце июня по факту хранения оружия, часть которого признали огнестрельным, полиция возбудила уголовное дело.

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