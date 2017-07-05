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Томские ученые разработали недорогие отечественные реагенты для добычи нефти

Сибирь
5 июля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Составы обеспечивают вязкость и фильтрацию бурового состава

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) создали при поддержке федеральной целевой программы реагенты для нефтедобычи на основе целлюлозы и крахмала. Как сообщила пресс-служба вуза, устойчивые к соленой среде и высоким температурам добавки дешевле зарубежных аналогов.

"Модифицированные реагенты для нефтедобычи разработаны учеными из отечественного сырья - целлюлозы и крахмала, их стоимость снижена за счет новых подходов к синтезу. Составы обеспечивают вязкость и фильтрацию бурового состава. Также они обладают повышенной солестойкостью и термостойкостью, что позволит конкурировать на рынке с зарубежными аналогами", - говорится в сообщении.

Добавки для добычи нефти, созданные в Томске, выдерживают температуру до 150 градусов Цельсия - на 20 градусов выше, чем существующие реагенты.

Отечественные реагенты могут сделать нефтедобычу дешевле. "Стоимость буровых растворов занимает до 30% от затрат на разработку целой скважины, из-за использования импортных реагентов расходы увеличиваются", - добавили в пресс-службе.

Опытная партия реагентов будет выпущена на рынок в 2018 году. Работа над проектом ведется по федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Объем господдержки на разработку составил 34 млн рублей.

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