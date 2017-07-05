Пилот совершившего жесткую посадку в Бурятии вертолета скончался от полученных травм

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Пилот частного вертолета, совершившего жесткую посадку в горном Окинском районе Бурятии, скончался от полученных в результате происшествия травм. Об этом сообщили в среду в Восточно-Сибирском следственном управлении СК РФ на транспорте.

ЧП с вертолетом Bell-206 произошло в 10:57 по местному времени (05:57 мск) в районе Шумакских источников, на борту находился экипаж из двух человек, они самостоятельно вышли на связь со спасателями.

"В результате аварийной посадки вертолета находившиеся на борту получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии пилот вертолета от полученных травм скончался. Вертолет частично поврежден", - уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы начали проверку. К эвакуации людей были привлечены сотрудники МЧС, борт Ми-8. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.