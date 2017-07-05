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Количество стобалльных работ по ЕГЭ в Новосибирской области увеличилось на 64%

Сибирь
5 июля, 13:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, июля. /ТАСС

Средние результаты по ЕГЭ в этом году улучшились на три-шесть баллов

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Число работ по ЕГЭ, выполненных на 100 баллов, выросло в этом году в Новосибирской области на 64%, сообщил в среду журналистам начальник управления образовательной политики Минобрнауки региона Владимир Щукин.

"Средние баллы по большинству предметов улучшены по сравнению с результатами 2016 года, количество стобалльных работ также выросло - с 89 до 140, при этом по русскому более чем в два раза. Пять выпускников имеют стобалльные результаты сразу по нескольким предметам", - сказал Щукин.

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В Министерстве образования региона ТАСС уточнили, что средние результаты по ЕГЭ в этом году улучшились на три-шесть баллов. По словам Щукина, наиболее популярными из сдаваемых предметов по выбору были обществознание, физика, история, биология, информатика, химия.

Замдиректора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев отметил, что было зафиксировано 10 случаев удаления людей с экзаменов в связи с нарушениями порядка их проведения. Из них за наличие мобильного телефона удалили шесть человек, за использование шпаргалок - четыре. В 2016 году за нарушение порядка были удалены с экзаменов 14 человек.

На основной этап ЕГЭ в Новосибирской области, который проходил с 29 мая по 1 июля 2017 года, были зарегистрированы 14 133 участника, в том числе 13 182 выпускника этого года.

В проведении государственной итоговой аттестации в Новосибирской области были задействованы более 6 тыс. работников от школьного до регионального уровней. На оплату компенсации за организацию и проведение ЕГЭ педагогам было выделено 105 млн рублей из бюджета Новосибирской области. При проведении экзаменов работали более 900 общественных наблюдателей, в том числе 200 студентов.

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