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Омская прокуратура требует отменить крупные премии чиновникам городской администрации

Сибирь
5 июля, 17:01 UTC+3 ОМСК ОМСК 5, июля. /ТАСС

По данным ведомства, в частности, мэр Омска в 2014 году получил премию в размере 2,25 млн рублей

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ОМСК, 5 июля. /ТАСС/. Прокуратура Омска внесла представление мэру города Вячеславу Двораковскому и городскому совету с требованием отменить крупные премии высокопоставленным чиновникам горадминистрации, выписываемые в условиях дефицита бюджета, сообщила в среду ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Прокуратура Омской области выявила в ходе плановой проверки факты начисления денежных выплат мэру Омска и ряду чиновников, сопоставимых по размеру с заработной платой. Прокуратура внесла представление мэру Вячеславу Двораковскому и в горсовет и требует отменить эти выплаты. По результатам рассмотрения представления будут приняты иные меры прокурорского реагирования", - сказала Булихова.

По ее словам, чиновники городской администрации в условиях дефицита бюджета выписывали друг другу крупные премии. В частности, мэр Омска в 2014 году получил премию в размере 2,25 млн рублей, в 2015 - 2,14 млн, 2016 - 1,9 млн, в 2017 - 954 тыс. рублей. Распоряжения о денежных выплатах главе города принимали его заместители в периоды исполнения обязанностей мэра. Булихова отметила, что в этих распоряжениях четко не прописано основание для выплаты таких денежных поощрений.

Она добавила, что федеральное законодательство допускает возможность выплаты денежных средств мэру, если при этом соблюдаются требования бюджетного законодательства РФ. Однако бюджет города на протяжении длительного времени является дефицитным с тенденцией к увеличению долга, а городская администрация не исполняет значительное число судебных решений по социально значимым вопросам, например, расселению аварийных домов, капитальному ремонту жилья, ремонт улиц и др.

Аналогичные премии, сопоставимые с зарплатами, сам мэр выписывал ежемесячно своим заместителям Касьяновой И. М., Подгорбунских А. В., Парыгиной И. А., Фроловой С. П, Асташовой Е. Г., руководителям департаментов администрации Шенфельд С. А., Спеховой Е. В. и другим.

"Указанные премии выплачиваются с грубым нарушением требований законодательства. Сложившаяся ситуация не согласуется с принципами самостоятельности и сбалансированности бюджетов, не обеспечивает баланс частных и публичных интересов, существенным образом ущемляя права граждан и муниципального образования в целом, противоречит требованиям федерального законодательства", - говорится в представлении городскому совету.

Реакция горсовета

В городском совете ТАСС сообщили, что в ведомстве на основании представления прокуратуры разработают поправки в соответствующие документы, позволяющие проводить такие выплаты, к 13 июля, когда состоится очередное заседание органа. "Депутаты будут смотреть, что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось", - уточнили в совете.

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