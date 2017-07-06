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Новосибирские ученые за пять лет определят возможность создания квантового компьютера

Сибирь
6 июля, 9:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, июля. /ТАСС

По словам специалистов, либо эта проблема перейдет из разряда научных проблем в чисто инженерные, либо станет ясно, что надежды оказались чрезмерны

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НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Специалисты сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ) намерены в течение ближайших пяти лет определить возможность создания квантового компьютера на основе охлажденных до нуля атомов. О государственной поддержке этой разработки ранее сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом рассказал в четверг ТАСС один из разработчиков, старший научный сотрудник лаборатории физики элементной базы квантовых вычислений и квантовых коммуникаций физического факультета НГУ Илья Бетеров.

"В течение пяти лет будет значительно больше ясности, получится это сделать или нет. Либо эта проблема перейдет из разряда научных проблем в чисто инженерные, либо станет ясно, что надежды оказались чрезмерны, и проблема гораздо сложнее, чем мы сейчас считаем", - сказал Бетеров.

Он отметил, что разные научные коллективы пытаются создать физические основы для квантового компьютера разными путями. Новосибирские ученые используют для этого атомы цезия и рубидия, охлажденные почти до абсолютного нуля. В таком состоянии движение атомов практически прекращается, и становится возможным контроль над ними.

Задача заключается в том, чтобы выстроить взаимодействующие холодные атомы в квантовую систему достаточно большую, чтобы стать основой для практически применимого квантового компьютера. Атомы в нем будут играть роль транзисторов, которые являются носителями информации в используемых сегодня компьютерах.

Бетеров добавил, что эта работа финансируется разными источниками, среди них - гранты Российского научного фонда и Фонда федеральных исследований, поэтому недостатка в поддержке сейчас не чувствуется. Помощь государства, о которой говорил Греф, может пригодиться впоследствии, когда речь будет идти непосредственно о создании квантовых компьютеров.

"Если государство начнет участвовать, это процесс, конечно, ускорит. Но здесь нельзя решать проблему одними финансовыми средствами, все упирается в человеческий фактор. Количество команд в России, которые способны вести работу в этой области, очень мало - меньше десятка. Но является ли эта область безусловным приоритетом, на который нужно бросать все силы, - это спорный вопрос", - сказал Бетеров.

Квантовый компьютер

Глава Сбербанка Герман Греф ранее сообщил, что реализовать проект создания квантового компьютера можно было бы посредством государственно-частного партнерства, поскольку в одиночку частные структуры с этой задачей не справятся.

"Нам нужны собственные разработки квантового компьютера. Появится на рынке квантовый компьютинг, и разрыв будет гигантский между теми, кто владеет, и тем, кто нет. Технология, конечно, должна быть национализирована у нас", - отметил Греф.

Квантовый компьютер - перспективное направление развития вычислительных машин. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений - ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере - кубит - в свою очередь может находиться в "суперпозиции", т. е. быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, а также сделать решаемыми задачи, которые недоступны для любых современных компьютеров.

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