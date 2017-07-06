Инвестпрограмма Сибирской энергетической компании сокращена на 700 млн руб.

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Инвестиционная программа Сибирской энергетической компании (АО "СИБЭКО") будет сокращена на 700 млн рублей. Об этом в четверг сообщил журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель министра ЖКХ региона Денис Архипов.

"Инвестиционные ресурсы "СИБЭКО", которые планировалось отправить на модернизацию, значительно снижены - около 700 млн рублей они условно потеряли, у них есть средства - 100 млн рублей, они будут направлены на самые необходимые нужды по системе теплоснабжения Новосибирска", - сказал он.

Замминистра пояснил, что под "условно потерянными" средствами он понимает ту сумму, которая была бы получена компанией в связи с повышением тарифов на теплоснабжение на 15%, однако власти приняли решение вернуться к "предельным уровням тарифов, предложенных федеральным центром".

Также инвестиционные планы пришлось поменять и "Горводоканалу", но, поскольку это предприятие муниципальное, власти выделят ему средства в размере 100 млн рублей на необходимые нужды по системе водоснабжения областного центра.

Тарифы на коммунальные услуги планировали повысить в Новосибирске сразу на 15 % с 1 июля этого года: тариф на холодную воду должен был увеличиться на 20 %, на горячую воду - на 15,9 %, на водоотведение - на 20,1 %, на отопление - на 14,9 %, что вызвало большое недовольство у жителей города. 19 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил инициативу о 15-процентном увеличении с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ. Таким образом, тарифы на коммунальные услуги в Новосибирске увеличатся не более чем 4 %, согласно постановлению правительства РФ.