Энергоснабжение для 150 тыс. жителей Томска полностью восстановлено после аварии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания "Магистральные электросети Сибири" восстановила электроснабжение в Томске после аварии на подстанции "Восточная", из-за которой без света оказались 150 тыс. жителей - примерно четверть населения города. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Энергоснабжение полностью восстановлено на 15:27", - уточнили в пресс-службе МЭС Сибири.

Причины аварии выясняются. В МЭС Сибири ранее сообщили, что авария произошла из-за повреждения выключателя. Очевидцы засняли момент аварии на подстанции - на видео зафиксирован взрыв. В МЭС Сибири ТАСС пояснили, что "так выглядит повреждение выключателя".