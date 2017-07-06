Энергоснабжение для 150 тыс. жителей Томска полностью восстановлено после аварии

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Энергоснабжение для 150 тыс. жителей Томска полностью восстановлено после аварииСибирь 6 июля, 12:09
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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Компания "Магистральные электросети Сибири" восстановила электроснабжение в Томске после аварии на подстанции "Восточная", из-за которой без света оказались 150 тыс. жителей - примерно четверть населения города. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"Энергоснабжение полностью восстановлено на 15:27", - уточнили в пресс-службе МЭС Сибири.
Причины аварии выясняются. В МЭС Сибири ранее сообщили, что авария произошла из-за повреждения выключателя. Очевидцы засняли момент аварии на подстанции - на видео зафиксирован взрыв. В МЭС Сибири ТАСС пояснили, что "так выглядит повреждение выключателя".