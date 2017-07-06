Более 800 млн рублей будет направлено на программы по развитию ЖКХ в Новосибирской области

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НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Более 800 млн рублей будет направлено в текущем году из бюджета Новосибирской области на программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске замминистра ЖКХ региона Денис Архипов.
"По двум программам - "Чистая вода" и "Безопасность ЖКХ" - у нас на текущий год (выделено) более 800 млн рублей", - сказал он, добавив, что по этим программам работы проводятся во всех районах области.
В 2016 году общий объем субсидий из областного бюджета по этим двум программам составил почти 200 млн рублей.
В конце 2015 года Контрольно-счетная палата (КССП) Новосибирской области провела аудит эффективности реализации программ и мероприятий по обеспечению населения региона качественной питьевой водой. В соответствии с заключением КССП, проблема обеспечения населения питьевой водой в достаточном объеме и нормативного качества является одной из самых острых задач, стоящих в Новосибирской области.
По данным Роспотребнадзора только в пяти муниципальных образований из 35 - Болотнинский и Тогучинский районы, Обь, Бердск и Новосибирск 100% отобранных проб соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям и в 21- по микробиологическим показателям.