Аграрные районы Тувы пострадали от нашествия саранчи, вызванного жарой

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Несколько аграрных районов в Туве пострадали от нашествия саранчи. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Аграрии Тувы подсчитывают ущерб, нанесенный саранчой. По предварительным данным министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, больше других на 5 июля от вредителей пострадали три земледельческих района - Тандинский, Пий-Хемский и Сут-Хольский. В настоящее время тревожные сообщения об активизации саранчи приходят и из других территорий, в частности, от фермеров Каа-Хемского района", - сообщили в ведомстве.

По поручению главы республики Шолбана Кара-оола в регионе создана специальная комиссия, которая уже выехала на места для организации борьбы с вредителями и оценки потерь в хозяйствах.

Массовое нашествие саранчи и других опасных вредителей на посевы спровоцировала аномальная жара, стоявшая практически весь июнь. По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура в отдельные декады месяца превышала на семь градусов климатическую норму. Местами это привело к почвенной засухе и увяданию растений. Поэтому саранча и другие вредители начали перемещаться в поисках более влажных мест и корма, переходя на поля с сельхозкультурами.

Уже сейчас скопления саранчи и картофельной шпанки, превышающие экономический порог вредоносности, отмечены на территории ряда хозяйств Пий-Хемского, Тандинского и Каа- Хемского районов. В Танды, к примеру, насекомые полностью уничтожили посевы сельхозкультур и пастбищные угодья на площади более 2 тысяч гектаров. О серьезном ущербе говорят и крестьяне Сут-Хольского района.

В четверг администрации двух сельских районов, пострадавших от наступления вредителей, - Тандинского и Сут- Хольского - приняли решение об объявлении на своей территории режима ЧС.