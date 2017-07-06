Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

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ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и еще один госпитализирован в результате ДТП в Иркутской области. Инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия, пострадавшие могли быть жителям другого региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Сегодня в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в 40 километрах от райцентра произошло столкновение грузовой машины "КамАЗ" и внедорожника Nissan. От полученных ранений на месте скончались двое мужчин и женщина, еще одна пассажирка доставлена в медицинское учреждение. Предположительно, пострадавшие могли быть жителями другого региона", - уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу иномарке, двигавшейся по встречной полосе. Инспекторы ГИБДД принимают меры по регулированию дорожного движения. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.