Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и еще один госпитализирован в результате ДТП в Иркутской области. Инспекторы ГИБДД работают на месте происшествия, пострадавшие могли быть жителям другого региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило сообщение о том, что на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в 40 километрах от райцентра произошло столкновение грузовой машины "КамАЗ" и внедорожника Nissan. От полученных ранений на месте скончались двое мужчин и женщина, еще одна пассажирка доставлена в медицинское учреждение. Предположительно, пострадавшие могли быть жителями другого региона", - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель грузовика при повороте налево не уступил дорогу иномарке, двигавшейся по встречной полосе. Инспекторы ГИБДД принимают меры по регулированию дорожного движения. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.