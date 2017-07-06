В Туве прогнозируют сильный ветер, дожди и крупный град

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. МЧС предупреждает о сильных дождях с грозами, усилением ветра и градом на территории Республики Тыва в ближайшие сутки.
"По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 6 июля и ночью 7 июля местами по Республике Тыва ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с крупным градом. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами очень сильный ветер, порывы которого могут достигать до 25 м/с", - сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Тыва.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют жителям республики соблюдать меры безопасности, быть внимательными и аккуратными и по возможности не выходить на улицу во время ненастья.