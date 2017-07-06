Глава СК изучил дело жительницы Алтая, осужденной за самооборону

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично изучил дело о покушении на убийство в отношении жительницы Барнаула, защищавшей себя и своего сына от бывшего супруга. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, лично ознакомившись с материалами уголовного дела в отношении жительницы Барнаула Оксаны Ткаченко, дал поручения подчиненным сотрудникам, не вторгаясь в компетенцию органов прокуратуры и суда, внимательно проанализировать материалы уголовного дела с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования, произведенного органами следственного управления СК России по Алтайскому краю", - отметила она.

Оксана Ткаченко была приговорена к шести годам заключения за покушение на убийство. После оглашения приговора в СМИ появились многочисленные сообщения о несправедливом и суровом наказании для нее, а также о возможно допущенных нарушениях в ходе предварительного следствия.

По данным СМИ, супруг Оксаны Ткаченко - бывший сотрудник ДПС - систематически избивал ее. После очередного конфликта в 2014 году она подала на развод, однако угрозы со стороны бывшего мужа продолжись, и женщина купила травматический пистолет для самообороны. Когда Ткаченко заехала за детскими вещами в дом бывшего супруга, он ударил ее сына, после чего женщина выстрелила в обидчика. В СМИ отмечается, что против супруга осужденной было возбуждено уголовное дело, но спустя год его закрыли, обвиняемой стала Оксана Ткаченко, а потерпевший отсудил у нее 400 тысяч рублей компенсации.